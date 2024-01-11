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  1. В Україні

На Закарпатті начальник відділу Центру пробації незаконно переправляв ухилянтів до Словаччини

09:52, 11 січня 2024
До складу злочинної групи входило ще три людини.
На Закарпатті начальник відділу Центру пробації незаконно переправляв ухилянтів до Словаччини
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Державне бюро розслідувань повідомило, що було завершено досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка на Закарпатті переправляла через кордон чоловіків призовного віку. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

До складу злочинної групи входили начальник районного відділу Центру пробації на Закарпатті та троє місцевих мешканців.

«Вони підшуковували чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Словаччини. За 5,5 тис. доларів США зловмисники обіцяли допомогти їм перетнути кордон в обхід пунктів пропуску, оминаючи наряди прикордонників», - сказано у повідомленні.

У квітні 2023 року членів групи було затримано під час спроби переправити до Словаччини двох чоловіків поблизу Ужгорода.

Чотири учасники групи обвинувачуються у незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

У ДБР додають, що зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Раніше ми писали, що на Буковині судитимуть учасників злочинної групи за організацію схеми ухилення від мобілізації. 

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