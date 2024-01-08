За $3000 допомагав ухилянтам з документами: на Буковині судитимуть посадовця ТЦК

Ділки, серед яких був посадовець ТЦК, допомагали ухилянтам у підготовці необхідних документів для уникнення мобілізації

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Буковині судитимуть учасників злочинної групи за організацію схеми ухилення від мобілізації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що за грошову винагороду посадовець ТЦК та ще двоє його спільників допомагали ухилянтам у підготовці необхідних документів для уникнення мобілізації. Свої послуги ділки оцінювали у 3000 доларів.

Влітку 2023 року правоохоронці викрили службовця міського територіального центру комплектування та ще одного фігуранта під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів. Зловмисників затримали.

«Раніше під час проведення слідчих дій задокументували факт передачі зловмисникам 1000 доларів.

На підставі зібраних доказів трьом учасникам угруповання оголошено підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України», - сказано у повідомленні.

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