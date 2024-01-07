У МВС відповіли, скільки кримінальних проваджень щодо ухилення від призову уже передали до суду

Таких проваджень розпочато близько 9 тисяч.

Джерело фото: tsn.ua

До суду передали близько 2 600 кримінальних проваджень щодо ухилення від призову. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Усього, за словами міністра, таких проваджень розпочато близько 9 тисяч. При цьому, ініціатива тут не в поліцейських, а в уповноважених працівників ТЦК, зазначили у МВС.

«Початково протокол про порушення обліку має складати представник ТЦК, а вже потім, коли людина, що ухиляється від призову намагається змінювати місце проживання, ухиляється від мобілізації в ЗСУ, тоді ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції і поліція в рамках кримінального провадження розслідує такі факти», — наголосив Ігор Клименко.

Як зазначили у МВС, провадження відкривають за статтею 336 Кримінального кодексу України.

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