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  1. В Україні

У МВС відповіли, скільки кримінальних проваджень щодо ухилення від призову уже передали до суду

12:19, 7 січня 2024
Таких проваджень розпочато близько 9 тисяч.
У МВС відповіли, скільки кримінальних проваджень щодо ухилення від призову уже передали до суду
Джерело фото: tsn.ua
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До суду передали близько 2 600 кримінальних проваджень щодо ухилення від призову. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Усього, за словами міністра, таких проваджень розпочато близько 9 тисяч. При цьому, ініціатива тут не в поліцейських, а в уповноважених працівників ТЦК, зазначили у МВС.

«Початково протокол про порушення обліку має складати представник ТЦК, а вже потім, коли людина, що ухиляється від призову намагається змінювати місце проживання, ухиляється від мобілізації в ЗСУ, тоді ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції і поліція в рамках кримінального провадження розслідує такі факти», — наголосив Ігор Клименко.

Як зазначили у МВС, провадження відкривають за статтею 336 Кримінального кодексу України.

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