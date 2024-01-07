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В МВД ответили, сколько уголовных производств относительно уклонения от призыва уже передано в суд

12:19, 7 января 2024
Таких производств начато около 9 тысяч.
В МВД ответили, сколько уголовных производств относительно уклонения от призыва уже передано в суд
Источник фото: tsn.ua
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В суд передали около 2 600 уголовных производств относительно уклонения от призыва. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Всего, по словам министра, таких производств начато около 9 тысяч. При этом инициатива здесь не у полицейских, а у уполномоченных работников ТЦК, отметили в МВД

«Изначально протокол о нарушении учета должен составлять представитель ТЦК, а уже потом, когда человек, что уклоняется от призыва пытается менять место жительства, уклоняется от мобилизации в ВСУ, тогда ТЦК сообщает об этом органы Национальной полиции и полиция в рамках уголовного производства расследует такие факты» , – подчеркнул Игорь Клименко.

Как отметили в МВД, производство открывают по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

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