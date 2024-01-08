В какой срок плательщики налога должны подать налоговую декларацию о доходах: разъяснение ГНС

В налоговой напомнили, что 1 января стартовала кампания по декларированию доходов граждан.

Главное управление ГНС в Киевской области напомнила налогоплательщикам, что 1 января 2024 года стартовала кампания декларирования доходов граждан, которая продлится до 1 мая 2024 года. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В соответствии с п.п.49.18.4 п.49.18 ст.49 Налогового кодекса Украины, плательщики налога на доходы физических лиц, в том числе самозанятые лица (физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) должны подать налоговую декларацию об имущественном состояние и доходы до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разделом IV НКУ.

С целью получения налоговой скидки, налоговое право на имущественное состояние и доходы подается по 31 декабря (включительно) следующего за отчетным налогового года - п.п.166.1.2 п.166.1 ст.166 НКУ.

Налогоплательщики - резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, обязаны подать налоговую декларацию не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду - п.179.3 ст.179 НКУ.

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