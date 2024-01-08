У який термін платники податку мають подати податкову декларацію про доходи: роз’яснення ДПС

У податковій нагадали, що 1 січня стартувала кампанія декларування доходів громадян.

Головне управління ДПС у Київській області нагадала платникам податків, що 1 січня 2024 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, яка триватиме до 1 травня 2024 року. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Відповідно до п.п.49.18.4 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України, платники податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайняті особи (фізичні особи-підприємці та особи що провадять незалежну професійну діяльність) мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ.

З метою отримання податкової знижки, податкова декларація про майновий стан і доходи подається по 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року - п.п.166.1.2 п.166.1 ст.166 ПКУ.

Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду - п.179.3 ст.179 ПКУ.

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