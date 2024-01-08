Перебував на військовому обліку та не з’явився до ТЦК: судитимуть ухилянта

Ухилянту з Черкащини загрожує до 5 років позбавлення волі.

На черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя одного із сіл Уманського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 52-річний чоловік, перебуваючи на військовому обліку, умисно, без поважних причин не з’явився до підрозділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, «попри те, що був завчасно попереджений».

«Тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період», - сказано у повідомленні.

Прокуратурі додали, що у разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше ми писали, що особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду.

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