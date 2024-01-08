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Находился на военном учете и не явился в ТЦК: будут судить уклониста

08:14, 8 января 2024
Уклонисту из Черкасской области грозит до 5 лет лишения свободы.
Находился на военном учете и не явился в ТЦК: будут судить уклониста
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В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя одного из сел Уманского района по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 52-летний мужчина, состоя на военном учете, умышленно, без уважительных причин не явился в подразделение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, «несмотря на то, что был заранее предупрежден».

«Тем самым уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период», - говорится в сообщении.

  Прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что лицо с инвалидностью I или II группы при пересечении границы должно предоставить еще и военно-учетные документы и разрешение ТЦК на выезд, — позиция апелляционного админсуда.

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