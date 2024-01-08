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Верховный Суд указал, когда положения кредитного договора об обязанности заемщика ежемесячно платить за обслуживание кредита ничтожны

Верховный Суд отметил, что условия договора о потребительском кредите, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными законом о потребительском кредитовании, ничтожны.

Суд отменил решение об отказе в пересечении границы водителю, везшему гуманитарную помощь

Суд указал, что деятельность Госпогранслужбы должна характеризоваться последовательностью и предсказуемостью, что в частности следует из принципа надлежащего управления.

На уровне Конституции и закона не предусмотрена возможность Нацбанка регулировать требования по форме отказа от договора банковского вклада, - Верховный Суд

Гражданка решила расторгнуть депозитные договоры с банком, требовала выдать причитающиеся ей средства и начисленные по ним проценты.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

  1. В Украине

Смерть семьи в Броварах: полиция сообщила детали трагедии

07:00, 8 января 2024
Правоохранители Киевской области расследуют обстоятельства трагедии в Броварах.
Смерть семьи в Броварах: полиция сообщила детали трагедии
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Как ранее мы писали, 6 января в Броварах Киевской области в одном из домов по улице Шолом-Алейхема погибли три человека.

Полиция Киевской области сообщила, что сосед погибших сообщил в полицию, что в доме без сознания находятся три человека.

Правоохранители установили, что в помещении проживала семья.

«Предварительно, 69-летний мужчина и его 64-летняя жена и 44-летняя дочь погибли от отравления угарным газом. Окончательная причина смерти будет известна после проведения соответствующей экспертизы», - сказано в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко убил женщину в цветочном магазине.

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