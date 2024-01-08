Смерть семьи в Броварах: полиция сообщила детали трагедии

Правоохранители Киевской области расследуют обстоятельства трагедии в Броварах.

Как ранее мы писали, 6 января в Броварах Киевской области в одном из домов по улице Шолом-Алейхема погибли три человека.

Полиция Киевской области сообщила, что сосед погибших сообщил в полицию, что в доме без сознания находятся три человека.

Правоохранители установили, что в помещении проживала семья.

«Предварительно, 69-летний мужчина и его 64-летняя жена и 44-летняя дочь погибли от отравления угарным газом. Окончательная причина смерти будет известна после проведения соответствующей экспертизы», - сказано в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко убил женщину в цветочном магазине.

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