Трагедия в Броварах: в доме обнаружили тела трех человек

Тела мужчины и двух женщин обнаружили в одном из домов.

В субботу, 6 января, в Броварах Киевской области в одном из домов на улице Шолом-Алейхема обнаружены тела трех человек. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, на месте работают правоохранители, спасатели, медики, представители газовой службы.

Причины трагедии будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.

Позже в полиции Киевщины сообщили, что семья погибла из-за отравления угарным газом.

«Известно, что в помещении находились три человека. К сожалению, все они погибли», - говорится в пресс-службе полиции.

Ранее мы писали, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко убил женщину в цветочном магазине.

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