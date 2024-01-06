ВОЗ призывает снова носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19

По словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, эти рекомендации дают больше информации о том, что необходимо правительствам для борьбы с продолжающимися глобальными угрозами COVID-19.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал продолжить соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Заболевания дыхательных путей, вызванные COVID19, гриппом и другими патогенами, растут во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после последних праздников», - говорится в сообщении.

Руководитель ВОЗ дал несколько советов гражданам и правительствам стран относительно ситуации. Среди них, в частности, речь идет о масках, вакцинации и тестировании.

«Как лицам: обязательно пройдите тестирование и при необходимости обратитесь за помощью, поскольку лечение COVID-19 может предотвратить тяжелые заболевания и смерть. Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцию, чтобы уменьшить влияние, и убедитесь, что вы и ваши близкие сделали прививку против COVID-19 и гриппа», - добавил Гебрейесус.

Напомним, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Украине сообщил, что в декабре в стране зарегистрировано три случая нового варианта коронавируса Pirola.

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