Стало известно, сколько случаев коронавируса «Pirola» зарегистрировано в Украине в декабре

На сегодняшний день по территории Украины циркулирует 17 разновидностей вируса SARS-CoV-2 варианта «Омикрон».

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Украине сообщил, что по результатам секвенирования лабораторно подтвердили на прошлой неделе три случая нового варианта коронавируса под названием «Пирола» (BA.2.86) в двух областях. Об этом говорится на официальном сайте ЦОЗ.

«Три случая субварианта коронавируса «Пирола» обнаружили на прошлой неделе. Два – в Винницкой области и один – в Кропивницком. Заболевшие — женщины старше 50 лет», — заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он напомнил, что на сегодняшний день по территории Украины циркулирует 17 разновидностей вируса SARS-CoV-2 варианта «Омикрон», за ними ведется эпидемиологическое наблюдение.

«В Кировоградской области зафиксировали первый случай нового штамма вируса SARS-CoV-2 ВА.2.86 (Pirola), относящегося к варианту Omicron. Вирус выделили от больной женщины из города Кропивницкий», - сообщает Кировоградский ЦКПХ.

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