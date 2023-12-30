Стало відомо, скільки випадків коронавірусу «Pirola» зареєстровано в Україні у грудні

На сьогодні територією України циркулює 17 різновидів вірусу SARS-CoV-2 варіанту «Омікрон».

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України в Україні повідомив, що за результатами секвенування лабораторно підтвердили минулого тижня три випадки нового варіанту коронавірусу під назвою «Пірола» (BA.2.86) у двох областях. Про це йдеться на офіційному сайті ЦГЗ.

«Три випадки субваріанту коронавірусу «Пірола» виявили минулого тижня. Два — у Вінницькій області та один — у Кропивницькому. Захворілі — жінки старші за 50 років», — заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він нагадав, що на сьогодні територією України циркулює 17 різновидів вірусу SARS-CoV-2 варіанту «Омікрон», за ними ведеться епідеміологічне спостереження.

«У Кіровоградській області зафіксували перший випадок нового штаму вірусу SARS-CoV-2 ВА.2.86 (Pirola), що належить до варіанту Omicron. Вірус виділили від хворої жінки з міста Кропивницький», — повідомляє Кіровоградський ЦКПХ.

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