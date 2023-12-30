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  1. В Украине

Налогообложение транспортным налогом: что надо знать

21:44, 30 декабря 2023
Объектом налогообложения является легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы.
Налогообложение транспортным налогом: что надо знать
Фото: tax.gov.ua
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Государственная налоговая служба Украины разъяснила вопросы налогообложения транспортным налогом. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Согласно подпункту 267.2.1 пункта 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины, объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Такая стоимость определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику экономического, социального развития и торговли (далее – Минэкономики), по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины, по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года исходя из марки модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя типа горючего.

Ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года Минэкономики на своем официальном вебсайте размещает перечень легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (далее – Перечень объектов налогообложения), который должен содержать следующие данные по этим автомобилям: марка, модель, год выпуска, объем цилиндров двигателя, тип горючего.

Список объектов налогообложения текущего налогового (отчетного) года размещен на вебсайте Минэкономики, который включает 358 модели легковых автомобилей, которые являются объектами налогообложения транспортным налогом в текущем налоговом (отчетном) периоде – 2023 году.

По состоянию на 25 декабря 2023 г. обеспечено поступлений транспортного налога с физических лиц в местные бюджеты на сумму 83,9 млн гривен.

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