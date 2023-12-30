Команда Трампа готовится оспорить дисквалификацию на предвыборах в двух штатах

Советники готовятся обжаловать решение в Колорадо и Мэн о дисквалификации Трампа с первичных выборов Республиканской партии.

Источник фото: EPA/UPG

Во вторник, 2 января, советники бывшего президента Дональда Трампа готовятся обжаловать решение о его дисквалификации на праймериз в штатах Колорадо и Мэн. По информации The New York Times, они отметили, что такой шаг будет сделан из-за решения штатных судов, которые заблокировали участие Трампа в первичных выборах Республиканской партии из-за событий, связанных с нападением на Капитолий в январе 2021 года.

В штате Мэн, где госсекретарь отказал Трампу в участии в выборах, планируют подать апелляцию в суд. Относительно решения Колорадо, которое отменило его участие на праймериз, будет подано обжалование в Верховный суд США.

После того, как штат Мэн запретил Трампу участвовать в выборах, это стало вторым случаем, когда были применены статьи раздела 3 14-й поправки к Конституции, которая запрещает участие любому лицу, которое "участвовало в восстании или оказывало помощь врагам".

Лица, близкие к Трампу, отмечают его частные комментарии, в которых он выражает убеждение, что Верховный суд примет решение против решений по делам Колорадо и Мэн. Однако, по их словам, Трамп также выражает обеспокоенность, что консервативные судьи могут выносить решения против него из-за политического давления.

Эти решения относительно участия Трампа в первичных выборах создают неоднозначность в конкурсе выдвижения от Республиканской партии. Это становится объектом внимания СМИ и откровенно вызывает обсуждение в политических кругах, оставляя неопределенной дальнейшие шаги бывшего президента и его команды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.