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Команда Трампа готується оскаржити дискваліфікацію на передвиборах у двох штатах

14:59, 30 грудня 2023
Радники готуються оскаржити рішення в Колорадо та Мен щодо дискваліфікації Трампа з первинних виборів Республіканської партії.
Команда Трампа готується оскаржити дискваліфікацію на передвиборах у двох штатах
Джерело фото: EPA/UPG
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У вівторок, 2 січня, радники колишнього президента Дональда Трампа готуються оскаржити рішення про його дискваліфікацію на праймеріз у штатах Колорадо та Мен. За інформацією The New York Times, вони зазначили, що такий крок буде зроблено через рішення штатних судів, які заблокували участь Трампа у первинних виборах Республіканської партії через події, пов'язані з нападом на Капітолій у січні 2021 року.

У штаті Мен, де держсекретар відмовив Трампу в участі у виборах, планують подати апеляцію до суду. Щодо рішення Колорадо, яке скасувало його участь на праймеріз, буде подано оскарження до Верховного суду США.

Після того, як штат Мен заборонив Трампу брати участь у виборах, це стало другим випадком, коли були застосовані статті розділу 3 14-ї поправки до Конституції, яка забороняє участь будь-якій особі, яка "брала участь у повстанні чи надавала допомогу ворогам".

Особи, близькі до Трампа, зазначають його приватні коментарі, в яких він висловлює переконання, що Верховний суд прийме рішення проти рішень у справах Колорадо та Мен. Однак, за їх словами, Трамп також висловлює занепокоєння, що консервативні судді можуть виносити рішення проти нього через політичний тиск.

Ці рішення щодо участі Трампа в первинних виборах створюють неоднозначність у конкурсі висунення від Республіканської партії. Це стає об'єктом уваги ЗМІ та відверто викликає обговорення у політичних колах, залишаючи невизначеною подальші кроки колишнього президента та його команди.

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