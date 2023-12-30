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Чутки про закриття кордону для чоловіків з інвалідністю 3-ї групи не мають підстав, – Демченко

13:19, 30 грудня 2023
У Держприкордонслужбі заперечили закриття кордону для чоловіків з інвалідністю 3-ї групи.
Чутки про закриття кордону для чоловіків з інвалідністю 3-ї групи не мають підстав, – Демченко
Джерело фото: АрміяInform
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Поширення чуток у соціальних мережах про заборону перетину кордону для чоловіків з 3-ю групою інвалідності та вилучення 20 осіб із поїзда Київ – Перемишль виявилися маніпуляцією і не мають під собою підстав. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, підкреслюючи, що правила перетину кордону для осіб із інвалідністю 3-ї групи залишаються незмінними, інформує "Українська правда".

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що не відбулося жодних змін у правилах перетину кордону. Проте, прикордонники продовжують проводити уважну перевірку умов виїзду та дотримання законодавства.

«Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства», – сказав Демченко.

З початку поточного року вже відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадян України, які не відповідали критеріям пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів.

Правила перетину кордону для громадян України, у тому числі тих, хто має обмеження щодо виїзду за кордон, залишаються незмінними. Вони чітко визначають категорії та умови для перетину кордону, які регулюються чинним законодавством, зокрема, Правилами перетину кордону для громадян України, затвердженими урядовою постановою №57.

Прикордонники продовжують ретельно перевіряти документи, що підтверджують право на виїзд. Відмови у виїзді обґрунтовуються дотриманням законодавства, а також намаганням людей використовувати підроблені чи фіктивні документи для обходу правил перетину кордону.

«Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи», – додав Демченко.

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