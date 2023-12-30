Слухи о закрытии границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы не имеют оснований, – Демченко

В Госпогранслужбе отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы.

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Распространение слухов в социальных сетях о запрете пересечения границы для мужчин с 3-й группой инвалидности и изъятие 20 человек из поезда Киев - Перемышль оказались манипуляцией и не имеют под собой оснований. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, подчеркивая, что правила пересечения границы для лиц с инвалидностью 3-й группы остаются неизменными, информирует "Украинская правда".

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что не произошло никаких изменений в правилах пересечения границы. Однако, пограничники продолжают проводить внимательную проверку условий выезда и соблюдения законодательства.

"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства", - сказал Демченко.

С начала текущего года уже отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не соответствовали критериям пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов.

Правила пересечения границы для граждан Украины, в том числе тех, кто имеет ограничения по выезду за границу, остаются неизменными. Они четко определяют категории и условия для пересечения границы, которые регулируются действующим законодательством, в частности, Правилами пересечения границы для граждан Украины, утвержденными правительственным постановлением №57.

Пограничники продолжают тщательно проверять документы, подтверждающие право на выезд. Отказы в выезде обосновываются соблюдением законодательства, а также попыткой людей использовать поддельные или фиктивные документы для обхода правил пересечения границы.

"Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые бы давали основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство. К тому же мы часто видим как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы следуя к примеру с другой целью, или используя поддельные или фиктивные документы", - добавил Демченко.

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