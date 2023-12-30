1 января в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате российской атаки

«Спасатели продолжают работать и до 31 декабря будут разбирать завалы.

1 января 2024 года в Киеве будет днем траура по погибшим от российского ракетного удара 29 декабря. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы. В настоящее время 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе», - отметил он.

«Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы. 1 января в Киеве будет объявлен днем траура», - добавил Кличко.

Ранее мы писали, что в Запорожье, Днепре и Одессе 30 декабря объявили День траура.

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