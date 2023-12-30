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Как изменится перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, – законопроект об усилении мобилизации

У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Ненадлежащая мотивированность предписания, адресованного субъекту хозяйствования, является основанием для признания его противоправным, – Верховный Суд

Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

По коэффициентам риска: НАПК будет определять по-новому, какие декларации должностных лиц подлежат полной проверке

Ранее из миллиона деклараций НАПК могло провести полную проверку только по тысяче, но, как пояснил Артем Сытник, теперь ситуация изменится – декларациям будут присваивать коэффициенты рискованности.

Завершение квалифоценивания судей и создание нового админсуда, - Кабмин утвердил и передаст Еврокомиссии План Ukraine Facility для получения 50 млрд евро

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Судьи смогут получать награды, награды, грамоты, не связанные с осуществлением правосудия

Вступил в силу закон, расширяющий возможности награждения судей.

  1. В Украине

1 января в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате российской атаки

13:10, 30 декабря 2023
«Спасатели продолжают работать и до 31 декабря будут разбирать завалы.
1 января в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате российской атаки
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1 января 2024 года в Киеве будет днем траура по погибшим от российского ракетного удара 29 декабря. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы. В настоящее время 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе», - отметил он.

«Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы. 1 января в Киеве будет объявлен днем траура», - добавил Кличко.

Ранее мы писали, что в Запорожье, Днепре и Одессе 30 декабря объявили День траура.

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