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  1. В Україні

У трьох містах оголошено День жалоби за жертвами російської атаки

11:59, 30 грудня 2023
День жалоби 30 грудня оголосили в Запоріжжі, Дніпрі та Одесі.
У трьох містах оголошено День жалоби за жертвами російської атаки
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У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі оголосили День жалоби за загиблими від російського ракетного удару 29 грудня, внаслідок якого десятки людей загинули, понад 100 поранені. Про це повідомляють секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Одеської ОВА Олег Кіпер і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей», - написав секретар Запорізької міськради, повідомивши, що у місті оголошено День жалоби.

Траур оголосили також в Одесі та області.

«У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур. Ще раз висловлюю свої щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких», - написав голова Одеської ОВА.

Очільник Дніпропетровської ОВА також зазначив, що у місті оголошено День жалоби за жертвами обстрілу 29 грудня.

«Область «видихнула» після жаху, пережитого напередодні. Сьогодні у Дніпрі – день жалоби за тими, чиї життя обірвала учорашня ракетна атака по місту. Російські окупанти вбили 6 мирних мешканців», - написав він.

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