В трех городах объявлен День траура по жертвам российской атаки

День траура 30 декабря объявили в Запорожье, Днепре и Одессе.

В Запорожье, Днепре и Одессе объявили День траура по погибшим от российского ракетного удара 29 декабря, в результате которого десятки человек погибли, более 100 ранены. Об этом сообщают секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, глава Одесского ОВА Олег Кипер и руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«29 декабря в нашем городе решители жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей», - написал секретарь Запорожского горсовета, сообщив, что в городе объявлен День траура.

Траур был объявлен также в Одессе и области.

«В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Еще раз выражаю свои искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял близких», – написал глава Одесской ОВА.

Глава Днепропетровской ОВА также отметил, что в городе объявлен День траура по жертвам обстрела 29 декабря.

«Область «выдохнула» после ужаса, пережитого накануне. Сегодня в Днепре – день траура по тем, чьи жизнь оборвала вчерашняя ракетная атака по городу. Российские оккупанты убили 6 мирных жителей», - написал он.

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