Полицейскому, который безосновательно выдал автомобиль со штрафплощадки, сообщено о подозрении

Полицейский не убедился, что владелец автомобиля уплатил все штрафы.

Правоохранители сообщили о подозрении работнику Главного управления Национальной полиции в Черкасской области по факту совершения незаконных действий по имуществу, на которое наложен арест.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, младший инспектор группы обеспечения работы специальных площадок центра обеспечения Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, в нарушение норм действующего законодательства, безосновательно передал лицу транспортное средство, которое находилось в розыске и под арестом.

«Вследствие небрежного отношения к исполнению своих служебных обязанностей работник полиции не убедился, что владелец автомобиля уплатил все штрафы и, получив от него квитанции об оплате услуг за хранение автомобиля на спецплощадке, а также уплату одного из штрафов, передал авто владельцу. Не убедившись об уплате им штрафа по протоколу, составленному за административное правонарушение (ч. 3 ст. 130 КУоАП Украины – отказ от прохождения в установленном порядке ввиду состояния алкогольного или наркотического опьянения)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что в случае доказательства вины работнику полиции грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.