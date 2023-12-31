Поліцейському, який безпідставно видав автівку зі штрафмайданчику, повідомлено про підозру

Поліцейський не пересвідчився, що власник автомобіля сплатив усі штрафи.

Правоохоронці повідомили про підозру працівнику Головного управління Національної поліції в Черкаській області за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, молодший інспектор групи забезпечення роботи спеціальних майданчиків центру забезпечення Головного управління Національної поліції в Черкаській області, порушуючи норми чинного законодавства, безпідставно передав особі транспортний засіб, який перебував у розшуку та під арештом.

«Унаслідок недбалого ставлення до виконання своїх службових обов’язків, працівник поліції не пересвідчився, що власник автомобіля сплатив усі штрафи та, отримавши від нього квитанції про сплату послуг за зберігання автомобіля на спецмайданчику, а також сплату одного зі штрафів, передав авто власнику. Не переконавшись про сплату ним штрафу за протоколом, складеним за адміністративне правопорушення (ч. 3 ст. 130 КУпАП України – відмова від проходження в установленому порядку огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння)», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що у разі доведення вини працівнику поліції загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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