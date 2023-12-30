Україна тестує броньовані колеса для бойових пікапів: особливості характеристик

Броньовані вставки в колесах дозволяють рухатися автомобілям навіть з пробитим колесом.

Джерело фото: Facebook / Михайло Федоров

Україна знаходиться на етапі випробувань нових технологій, які можуть забезпечити безпеку під час їзди автомобіля навіть з пробитими або пошкодженими колесами. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про тестування спеціальних вставок, що встановлюються в автомобільні шини та дозволяють продовжувати рух навіть у таких ситуаціях.

Ці вставки, відомі як RunFlat, призначені для шин автомобілів і дозволяють їм продовжувати рух із пробитими або ушкодженими колесами. Зокрема, такі інноваційні рішення можуть бути надзвичайно корисними під час виконання евакуаційних операцій, транспортування поранених, а також при виконанні бойових завдань та доставці провізії для Сил оборони.

Михайло Федоров зауважив, що такі вставки є важливим елементом для безпеки та ефективності українських військових. Вони дають можливість не зупинятися в критичний момент і не піддавати себе небезпеці, дозволяючи тримати ситуацію під контролем та продовжувати рух до безпечного місця.

Вставки RunFlat, розроблені в Україні, відповідають світовим стандартам і виготовлені з матеріалів, які відзначаються високою стійкістю до пошкоджень. Наразі розробники активно готуються до масового виробництва цих вставок та планують розширення модельного ряду, охоплюючи також великі броньовані машини. Такі технології, серед яких "броньовані колеса", стають однією з численних інновацій, що мають на меті зберегти життя захисників країни.

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