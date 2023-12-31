Штучний інтелект вже витісняє інфлюенсерів: у кому причина

Бренди віддають перевагу реалістичним віртуальним персонажам.

Фото: womo.ua

У інфлюенсерів з'явився новий серйозний конкурент - штучний інтелект (ШІ). Виявляється, віртуальні онлайн-персонажі, створені за допомогою розумних алгоритмів, вже здобули чимало шанувальників і навіть подобаються рекламодавцям, повідомляє Ars technica.

Деякі гучні імена вже рекламуються через віртуальних впливових осіб, яких створюють як звичайні люди, так й рекламні агентства саме з цією метою. Перевага інфлюенсерів-ШІ у тому, що вони можуть «подорожувати» куди завгодно, «використовувати» будь-які продукти і ніколи не робити проблемних постів і не публікувати думки, що призводять до скандалів.

Інфлюенсери ШІ мають ще одну перевагу. На даний момент їхні пости мають вищий відсоток взаємодій з боку підписників, ніж традиційні інфлюенсери. Ймовірно, це пов'язано з початковою цікавістю щодо того, наскільки розвинувся штучний інтелект і наскільки реалістичні фотографії він може створювати.

Є й відмінності. Беккі Оуен, директор з маркетингу Billion Dollar Boy, каже, що інфлюенсери, які використовують штучний інтелект, не впливають на думку людей і не мотивують їх купувати продукт так сильно, як традиційні онлайн-персонажі. Інфлюенсери зі штучним інтелектом краще підходять для поширення повідомлень та початкового інформування людей про продукт чи бренд.

Проблема в тому, що не всі інфлюенсери ШІ відкрито заявляють про себе як такі. Деякі не поділяють цей факт і представлені світові як реальні люди. Найчастіше особливо звичайним користувачам дуже складно виявити ознаки того, що персонаж несправжній. Особливо якщо врахувати, що багатьох інфлюенсерів також регулярно звинувачують у фейкових фотографіях і постах, що вводять в оману.

Однак на даний момент у багатьох країнах немає жодних правил, що регулюють вплив ШІ та зобов'язують їх представляти себе насправді. Індія входить до винятків, де вже існує вимога, щоб такі профілі чітко інформували відвідувачів про те, що вони створені штучним інтелектом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.