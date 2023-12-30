Розпочався перший метеорний дощ 2024 року: коли буде пік та де можна побачити

Під час піку Квадрантид у небі можна буде побачити до 120 «зірок, що падають» на годину, але пік триватиме лише кілька годин.

Розпочався перший метеорний потік 2024 року під назвою Квадрантиди. Про це повідомляє ВВС Sky At Night Magazine та International Meteor Organization.

Потік триватиме з 28 грудня по 16 січня, а його пік припаде на ніч із 3-го на 4-те січня.

Так, під час піку Квадрантид у небі можна буде побачити до 120 «зірок, що падають» на годину, але пік триватиме лише кілька годин.

Щоб спостерігати за метеорним потоком у нічному небі, необов’язково мати телескоп. Однак побачити унікальне явище зможуть лише жителі країн північній півкулі.

Квадрантиди – це перший метеорний потік року. Він настав через кілька тижнів після найсильнішого у 2023 році метеорного потоку Гемінід, під час якого було помічено понад 100 «зірок, що падають».

Їх можна буде побачити наживо лише у північній півкулі.

Прогнози щодо піку Квадрантид 2024 року варіюються від 9:00 до 15:00 за універсальним часом UTC 4 січня. Пік активності припаде на 10:00 (12:00 в Україні).

«Більш ранній час сприятливий для північноамериканських спостерігачів, тоді як пізній пік – для східної частини Тихого океану, включаючи Гавайські острови та Аляску. Ті, хто спостерігає з південної півкулі, не побачать метеорного потоку», – додає Міжнародна метеорна організація.

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