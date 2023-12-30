Розпочався перший метеорний дощ 2024 року: коли буде пік та де можна побачити

Розпочався перший метеорний потік 2024 року під назвою Квадрантиди. Про це повідомляє ВВС Sky At Night Magazine та International Meteor Organization.
Потік триватиме з 28 грудня по 16 січня, а його пік припаде на ніч із 3-го на 4-те січня.
Так, під час піку Квадрантид у небі можна буде побачити до 120 «зірок, що падають» на годину, але пік триватиме лише кілька годин.
Щоб спостерігати за метеорним потоком у нічному небі, необов’язково мати телескоп. Однак побачити унікальне явище зможуть лише жителі країн північній півкулі.
Квадрантиди – це перший метеорний потік року. Він настав через кілька тижнів після найсильнішого у 2023 році метеорного потоку Гемінід, під час якого було помічено понад 100 «зірок, що падають».
Їх можна буде побачити наживо лише у північній півкулі.
Прогнози щодо піку Квадрантид 2024 року варіюються від 9:00 до 15:00 за універсальним часом UTC 4 січня. Пік активності припаде на 10:00 (12:00 в Україні).
«Більш ранній час сприятливий для північноамериканських спостерігачів, тоді як пізній пік – для східної частини Тихого океану, включаючи Гавайські острови та Аляску. Ті, хто спостерігає з південної півкулі, не побачать метеорного потоку», – додає Міжнародна метеорна організація.
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