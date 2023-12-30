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  1. У світі

росія не здатна регулярно атакувати Україну ракетами, проте є ще безпілотники, – ISW

14:20, 30 грудня 2023
Запаси ракет та темпи їх виробництва в росії обмежені, однак виготовлення шахедів значно швидше.
росія не здатна регулярно атакувати Україну ракетами, проте є ще безпілотники, – ISW
Джерело фото: BBC
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Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що за останнім аналізом поточні запаси ракет і безпілотників у росії, а також темпи їхнього виробництва, можливо, не забезпечують російським силам можливості проводити регулярні великомасштабні ракетні удари, подібні до тих, що відбулися 29 грудня.

Аналітики вважають, що «удари 29 грудня, які, зокрема, включали п’ять ракет «Кинджал» використали приблизно місячний обсяг виробництва цієї системи росією». Однак вони вказують на можливість виготовлення «шахедів» у значно вищих темпах всередині росії. Це стало можливим завдяки розширенню виробництва дронів у Алабузькій особливій економічній зоні в Республіці Татарстан.

Інститут науки та міжнародної безпеки 13 листопада повідомив, що навіть після затримки у виробництві протягом лютого і жовтня 2023 року, підприємство в Алабузі планує до вересня 2025 року виготовити 6 тисяч дронів цього типу.

«Таким чином, російські війська, ймовірно, зможуть завдавати більш послідовних ударів "шахедами", ніж ракетами, про що раніше заявляли українські офіційні особи», — додали в ISW.

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