россия не способна регулярно атаковать Украину ракетами, однако есть еще беспилотники, – ISW

Запасы ракет и темпы их производства в России ограничены, однако изготовление шахедов значительно быстрее.

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Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что по последнему анализу текущие запасы ракет и беспилотников в России, а также темпы их производства, возможно, не обеспечивают российским силам возможности проводить регулярные крупномасштабные ракетные удары, подобные тем, что произошли 29 декабря.

Аналитики считают, что "удары 29 декабря, которые, в частности, включали пять ракет "Кинжал" использовали примерно месячный объем производства этой системы россией". Однако они указывают на возможность изготовления "шахедов" в значительно более высоких темпах внутри россии. Это стало возможным благодаря расширению производства дронов в Алабужской особой экономической зоне в Республике Татарстан.

Институт науки и международной безопасности 13 ноября сообщил, что даже после задержки в производстве в течение февраля и октября 2023 года, предприятие в Алабуге планирует к сентябрю 2025 года изготовить 6 тысяч дронов этого типа.

"Таким образом, российские войска, вероятно, смогут наносить более последовательные удары "шахедами", чем ракетами, о чем ранее заявляли украинские официальные лица", - добавили в ISW.

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