Начался первый метеорный дождь 2024: когда будет пик и где можно увидеть

Во время пика Квадрантид в небе можно будет увидеть до 120 падающих звезд в час, но пик будет длиться всего несколько часов.

Начался первый метеорный поток 2024 под названием Квадрантиды. Об этом сообщает ВВС Sky At Night Magazine и International Meteor Organization.

Поток продлится с 28 декабря по 16 января, а его пик придется на ночь с 3 на 4 января.

Так, во время пика Квадрантид в небе можно будет увидеть до 120 «падающих звезд» в час, но пик продлится всего несколько часов.

Чтобы наблюдать метеорный поток в ночном небе, необязательно иметь телескоп. Однако увидеть уникальное явление смогут только жители стран северного полушария.

Квадрантиды – это первый метеорный поток года. Он наступил через несколько недель после сильнейшего в 2023 году метеорного потока Геминид, во время которого было замечено более 100 падающих звезд.

Их можно будет увидеть вживую только в северном полушарии.

Прогнозы по пику Квадрантид 2024 варьируются с 9:00 до 15:00 по универсальному времени UTC 4 января. Пик активности придется на 10.00 (12.00 в Украине).

«Равнее время благоприятно для североамериканских наблюдателей, тогда как поздний пик – для восточной части Тихого океана, включая Гавайские острова и Аляску. Те, кто наблюдает с южного полушария, не увидят метеорный поток», – добавляет Международная метеорная организация.

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