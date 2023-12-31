Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Полицейских планируют увольнять в связи с мобилизацией и обязать задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК

Законопроект Минобороны об усилении мобилизации предусматривает возможность увольнять полицейских в связи с мобилизацией, а также предлагает возложить на них новые обязанности по доставке уклонистов в ТЦК.

В 2024 году водителям начнут выдавать водительские права нового образца: что известно

Новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств обещают сделать более защищенными от подделок.

Большинство госслужащих убеждены, что законы в Украине не работают должным образом – НАДС

Около 70% госслужащих считают, что в Украине законы работают «только на избранную часть населения».

Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

НАПК будет составлять протоколы за нарушение добропорядочного лоббирования, но относительно кого – неизвестно

Общественные активисты не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования, и не будут подпадать под риск ответственности.

  1. В мире

Искусственный интеллект уже вытесняет инфлюенсеров: в чем причина

14:20, 31 декабря 2023
Бренды отдают предпочтение реалистичным виртуальным персонажам.
Искусственный интеллект уже вытесняет инфлюенсеров: в чем причина
Фото: womo.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

У инфлюенсеров появился новый серьезный конкурент — искусственный интеллект (ИИ). Оказывается, виртуальные онлайн-персонажи, созданные с помощью умных алгоритмов, уже завоевали немало поклонников и даже нравятся рекламодателям, сообщает Ars technica.

Некоторые громкие имена уже рекламируются через виртуальных влиятельных лиц, которых создают не только обычные люди, но и рекламные агентства именно с этой целью. Преимущество ИИ-инфлюенсеров в том, что они могут «путешествовать» куда угодно, «использовать» любые продукты и никогда не делать проблемных постов и не публиковать мнения, приводящие к скандалам.

У инфлюенсеров ИИ есть еще одно преимущество. На данный момент их посты имеют более высокий процент взаимодействий со стороны подписчиков, чем традиционные инфлюенсеры. Вероятно, это связано с первоначальным любопытством по поводу того, насколько развился искусственный интеллект и насколько реалистичные фотографии он может создавать.

Есть и различия. Бекки Оуэн, директор по маркетингу Billion Dollar Boy, говорит, что инфлюенсеры, использующие искусственный интеллект, не влияют на мнение людей и не мотивируют их покупать продукт так сильно, как традиционные онлайн-персонажи. инфлюенсеры с искусственным интеллектом лучше подходят для распространения сообщений и первоначального информирования людей о продукте или бренде.

Проблема в том, что не все инфлюенсеры ИИ открыто заявляют о себе как таковые. Некоторые не разделяют этот факт и представлены миру как реальные люди. Зачастую, особенно обычным пользователям, очень сложно обнаружить признаки того, что персонаж ненастоящий. Особенно если учесть, что многих инфлюенсеров также регулярно обвиняют в фейковых фотографиях и вводящих в заблуждение постах.

Однако на данный момент во многих странах нет каких-либо правил, регулирующих влияние ИИ и обязывающих их представлять себя на самом деле. Индия входит в число исключений, где уже существует требование, чтобы такие профили четко информировали посетителей о том, что они созданы искусственным интеллектом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду