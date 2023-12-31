Искусственный интеллект уже вытесняет инфлюенсеров: в чем причина

Бренды отдают предпочтение реалистичным виртуальным персонажам.

Фото: womo.ua

У инфлюенсеров появился новый серьезный конкурент — искусственный интеллект (ИИ). Оказывается, виртуальные онлайн-персонажи, созданные с помощью умных алгоритмов, уже завоевали немало поклонников и даже нравятся рекламодателям, сообщает Ars technica.

Некоторые громкие имена уже рекламируются через виртуальных влиятельных лиц, которых создают не только обычные люди, но и рекламные агентства именно с этой целью. Преимущество ИИ-инфлюенсеров в том, что они могут «путешествовать» куда угодно, «использовать» любые продукты и никогда не делать проблемных постов и не публиковать мнения, приводящие к скандалам.

У инфлюенсеров ИИ есть еще одно преимущество. На данный момент их посты имеют более высокий процент взаимодействий со стороны подписчиков, чем традиционные инфлюенсеры. Вероятно, это связано с первоначальным любопытством по поводу того, насколько развился искусственный интеллект и насколько реалистичные фотографии он может создавать.

Есть и различия. Бекки Оуэн, директор по маркетингу Billion Dollar Boy, говорит, что инфлюенсеры, использующие искусственный интеллект, не влияют на мнение людей и не мотивируют их покупать продукт так сильно, как традиционные онлайн-персонажи. инфлюенсеры с искусственным интеллектом лучше подходят для распространения сообщений и первоначального информирования людей о продукте или бренде.

Проблема в том, что не все инфлюенсеры ИИ открыто заявляют о себе как таковые. Некоторые не разделяют этот факт и представлены миру как реальные люди. Зачастую, особенно обычным пользователям, очень сложно обнаружить признаки того, что персонаж ненастоящий. Особенно если учесть, что многих инфлюенсеров также регулярно обвиняют в фейковых фотографиях и вводящих в заблуждение постах.

Однако на данный момент во многих странах нет каких-либо правил, регулирующих влияние ИИ и обязывающих их представлять себя на самом деле. Индия входит в число исключений, где уже существует требование, чтобы такие профили четко информировали посетителей о том, что они созданы искусственным интеллектом.

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