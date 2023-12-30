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  1. В Украине

Украина тестирует бронированные колеса для боевых пикапов: особенности характеристик

15:21, 30 декабря 2023
Бронированные вставки в колесах позволяют двигаться автомобилям даже с пробитым колесом.
Украина тестирует бронированные колеса для боевых пикапов: особенности характеристик
Джерело фото: Facebook / Михайло Федоров
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Украина находится на этапе испытаний новых технологий, которые могут обеспечить безопасность во время езды автомобиля даже с пробитыми или поврежденными колесами. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о тестировании специальных вставок, которые устанавливаются в автомобильные шины и позволяют продолжать движение даже в таких ситуациях.

Эти вставки, известные как RunFlat, предназначены для шин автомобилей и позволяют им продолжать движение с пробитыми или поврежденными колесами. В частности, такие инновационные решения могут быть чрезвычайно полезными во время выполнения эвакуационных операций, транспортировки раненых, а также при выполнении боевых задач и доставке провизии для Сил обороны.

Михаил Федоров отметил, что такие вставки являются важным элементом для безопасности и эффективности украинских военных. Они дают возможность не останавливаться в критический момент и не подвергать себя опасности, позволяя держать ситуацию под контролем и продолжать движение к безопасному месту.

Вставки RunFlat, разработанные в Украине, соответствуют мировым стандартам и изготовлены из материалов, которые отличаются высокой устойчивостью к повреждениям. Сейчас разработчики активно готовятся к массовому производству этих вставок и планируют расширение модельного ряда, охватывая также большие бронированные машины. Такие технологии, среди которых "бронированные колеса", становятся одной из многочисленных инноваций, имеющих целью сохранить жизнь защитников страны.

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