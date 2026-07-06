НАЗК пропонують уточнити підхід: РАУ про декларування членства адвокатів у НААУ і висновки про недоброчесність

Членство адвоката в НААУ є професійним статусом, а його незазначення в декларації не має автоматично тягти висновок про недоброчесність або приховування приватного інтересу.

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Рада адвокатів України роз’яснила, що членство адвоката в Національній асоціації адвокатів України є елементом професійного статусу, який виникає в силу закону, а не є добровільним членством у громадській організації. Відповідно, його незазначення в декларації не має автоматично тягти висновок про недоброчесність або приховування приватного інтересу.

Відповідне роз’яснення міститься у рішенні РАУ від 30 червня 2026 року №50, ухваленому за результатами розгляду звернення адвоката, який брав участь у конкурсі на посаду судді. У зверненні йшлося про те, що одним із чинників негативної оцінки доброчесності кандидата стало незазначення інформації про членство в НААУ у декларації.

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова пояснила, що адвокат набуває статусу члена НААУ автоматично внаслідок отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та складення присяги. НААУ є недержавною професійною організацією, створеною для забезпечення адвокатського самоврядування, і не перебуває у відносинах підпорядкування чи корпоративної залежності з адвокатом.

У РАУ наголосили, що таке членство не створює приватного інтересу чи майнової вигоди. Асоціація не має дискреції відмовити адвокату в такій належності, а адвокат не може на власний розсуд бути адвокатом і водночас не належати до НААУ.

Окремо зазначається, що відомості про адвоката містяться в Єдиному реєстрі адвокатів України і можуть бути перевірені публічно. Тому сам по собі факт членства в НААУ не є прихованим організаційним зв’язком і не може автоматично використовуватися як самостійна підстава для негативної оцінки доброчесності особи як кандидата на посаду судді.

Крім того, пункт 12 частини першої статті 46 Закону «Про запобігання корупції» (що зобовʼязує субʼєктів зазначати у декларації відомості про членство в громадських, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднаннях) має застосовуватися з урахуванням мети фінансового контролю. Йдеться про прозорість зв’язків, які можуть свідчити про приватний інтерес, конфлікт інтересів, майнову вигоду чи інший вплив на виконання публічних функцій. Але не кожен правовий зв’язок особи з певним інститутом має самостійне антикорупційне значення.

Тож за відсутності прямої і однозначної норми щодо порядку відображення у декларації належності адвоката до НААУ як елемента професійного статусу, застосування цієї норми має здійснюватися з урахуванням принципу правової визначеності і найбільш сприятливого для особи тлумачення.

Незазначення у декларації належності адвоката до НААУ без встановлення інших юридично значущих обставин не утворює самостійної підстави для висновку про приховування інформації, недоброчесність або умисне подання недостовірних відомостей.

Відтак, РАУ вирішила звернутися до НАЗК з пропозицією уточнити відповідні роз’яснення у Базі знань щодо декларування членства адвокатів у НААУ з урахуванням його спеціальної правової природи.

Аналогічні підходи, як зазначається, застосовано й у рішенні №51, яке стосується адвокатів із зупиненим правом на заняття адвокатською діяльністю. У ньому Рада виходила із тієї самої позиції: членство в НААУ має спеціальну професійно-правову природу, виникає в силу закону і не є добровільним приватним членством. Водночас у таких випадках додатково має враховуватися зупинений стан членства відповідно до Статуту НААУ.

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