1 січня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

Рятувальники продовжують працювати і до 31 грудня розбиратимуть завали.

1 січня 2024 року у Києві буде днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару 29 грудня. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці. Наразі 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі», - зазначив він.

«Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали. 1 січня в Києві буде оголошено днем жалоби», - додав Кличко.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі, Дніпрі та Одесі 30 грудня оголосили День жалоби.

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