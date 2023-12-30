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У Конгресі США досі не дійшли згоди щодо допомоги Україні, — переговорник від демократів

13:41, 30 грудня 2023
Зазначається, що демократи мають намір укласти угоду після 8 січня, коли всі законодавці повернуться з канікул.
У Конгресі США досі не дійшли згоди щодо допомоги Україні, — переговорник від демократів
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У Конгресі Сполучених Штатів Америки досі не дійшли згоди щодо допомоги Україні. Про це повідомив головний переговорник від Демократичної партії та сенатор Кріс Мерфі, передає Politico.

За його словами, переговори з Республіканською партією перебувають на етапі роботи над текстом угоди.

Він зазначив, що демократи мають намір укласти угоду після 8 січня, коли всі законодавці повернуться з канікул.

«Немає жодної гарантії, що будь-яка можлива пропозиція буде прийнята – особливо з урахуванням того, що в новому році швидко наближаються два терміни державного фінансування. Природа цієї угоди буде настільки складною, що ми не дізнаємося, чи є у нас голоси, поки не повернемо її на наші збори», – сказав Мерфі.

Сенатор заявив, що великий контингент республіканців у Палаті представників досі виступає проти допомоги Україні.

«Я роблю все можливе, але шанси на наш успіх ніколи не були астрономічно високими відтоді, як ці два питання пов'язані одне з одним», — резюмував політик.

Раніше ми писали, що Конгрес Сполучених Штатів Америки пішов на різдвяні канікули. Очікується, що до обговорень питання України американські законодавці повернуться на початку січня.

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