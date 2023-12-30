В Конгрессе США до сих пор не пришли к соглашению о помощи Украине, — переговорщик от демократов

Отмечается, что демократы намерены заключить соглашение после 8 января, когда все законодатели вернутся с каникул.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки до сих пор не пришли к соглашению о помощи Украине. Об этом сообщил главный переговорщик от Демократической партии и сенатор Крис Мерфи, передает Politico.

По его словам, переговоры с Республиканской партией находятся на этапе работы по тексту соглашения.

Он отметил, что демократы намерены заключить соглашение после 8 января, когда все законодатели вернутся с каникул.

«Нет никакой гарантии, что любое возможное предложение будет принято – особенно с учетом того, что в новом году быстро приближаются два срока государственного финансирования. Природа этого соглашения будет настолько сложной, что мы не узнаем, есть ли у нас голоса, пока не вернем его на наше собрание», – сказал Мерфи.

Сенатор заявил, что большой контингент республиканцев в Палате представителей до сих пор выступает против помощи Украине.

«Я делаю все возможное, но шансы на наш успех никогда не были астрономически высокими с тех пор, как эти два вопроса связаны друг с другом», - резюмировал политик.

Ранее мы писали, что Конгресс Соединенных Штатов Америки ушел на рождественские каникулы. Ожидается, что к обсуждению вопроса Украины американские законодатели вернутся в начале января.

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