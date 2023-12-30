Украина строит вторую линию обороны на севере из 500 тысяч мин

На севере Украины установили 500 тысяч противотанковых мин с увеличенной плотностью в 16 раз.

Источник фото: Командования объединенных сил Вооруженных Сил

На севере Украины военные успешно установили более 500 тысяч противотанковых мин, готовясь к возможному наступлению противника. Об этом сообщила пресс-служба Командования объединенных сил Вооруженных Сил.

За период с июня 2022 года до настоящего времени на ключевых направлениях возможного наступления противника были установлены противотанковые минные поля, изготовлены противопехотные взрывные устройства, фугасы, минированные завалы и другие заграждения. При этом плотность минно-взрывных заграждений в Северной операционной зоне увеличилась уже в 16 раз.

"Плотность минно-взрывных заграждений в Северной операционной зоне увеличена в 16 раз. Параллельно были установлены невзрывные заграждения и подготовлены к разрушению объекты транспортной инфраструктуры, в частности мосты и дороги", - говорят защитники.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжаются работы по оборудованию позиций второй линии обороны на севере Украины, в которые также вовлечены местные органы власти.

"В тесном взаимодействии с главами военных администраций мы строим военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, устанавливаем дополнительные камеры наблюдения. Эта работа проводилась в режиме 24/7 все 365 дней в году", - говорится в сообщении.

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