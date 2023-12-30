россия обстреляла дронами здание представительства омбудсмена в Херсоне: фото и видео

Российские дроны попали в здание представительства омбудсмена по правам человека в Херсоне.

Источник фото: Telegram / Дмитрий Лубинец

В ночь на 30 декабря российские оккупанты совершили атаку "шахедами" на здание представительства омбудсмена по правам человека в Херсоне. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Сегодня "прилет" шахедов в здание, где находится представительство омбудсмена в Херсоне. Место, где занимаются защитой прав человека. Но ведь россии безразлично на все, если для них человеческая жизнь - это ничто", - заявил Лубинец.

Кроме того, по словам омбудсмена, вчера российская ракета попала в дом сотрудницы офиса уполномоченного в Одессе.

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