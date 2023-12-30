росія обстріляла дронами будівлю представництва омбудсмена у Херсоні: фото та відео

Російські дрони влучили в будівлю представництва омбудсмена з прав людини в Херсоні.

Джерело фото: Telegram / Дмитро Лубінець

В ніч на 30 грудня російські окупанти здійснили атаку «шахедами» на будівлю представництва омбудсмена з прав людини в Херсоні. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

«Сьогодні «приліт» шахедів у будівлю, де знаходиться представництво омбудсмена в Херсоні. Місце, де займаються захистом прав людини. Але ж росії байдуже на все, якщо для них людське життя - то ніщо», - заявив Лубінець.

Крім того, за словами омбудсмена, вчора російська ракета потрапила в будинок співробітниці офісу уповноваженого в Одесі.

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