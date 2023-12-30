Україна будує другу лінію оборони на півночі із 500 тисяч мін

На півночі України встановили 500 тисяч протитанкових мін зі збільшеною щільністю у 16 разів.

Джерело фото: Командування об'єднаних сил Збройних Сил

На півночі України військові успішно встановили понад 500 тисяч протитанкових мін, готуючись до можливого наступу противника. Про це повідомила пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил.

За період з червня 2022 року до теперішнього часу на ключових напрямках можливого наступу противника було встановлено протитанкові мінні поля, виготовлені протипіхотні вибухові пристрої, фугаси, міновані завали та інші загородження. При цьому щільність мінно-вибухових загороджень у Північній операційній зоні збільшилася вже в 16 разів.

«Щільність мінно-вибухових загороджень у Північній операційній зоні збільшено у 16 разів. Паралельно були встановлені невибухові загородження та підготовлені до руйнування об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема мости та дороги», - кажуть захисники.

У відповідності до рішення Верховного Головнокомандувача продовжуються роботи з обладнання позицій другої лінії оборони на півночі України, в які також залучені місцеві органи влади.

«У тісній взаємодії з головами військових адміністрацій ми будуємо військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, встановлюємо додаткові камери спостереження. Ця робота проводилася в режимі 24/7 усі 365 днів на рік», - йдеться у повідомленні.

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