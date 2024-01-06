На Франковщине чиновник незаконно передал в частную собственность земли недалеко от Буковеля

Чиновнику ГУ Госгеокадастра в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении.

Фото: ОГП

Первому заместитель начальника ГУ Госгеокадастра в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый, не имея на это полномочий, подписал и издал незаконный приказ.

«В результате из земель лесохозяйственного назначения, которые находились в постоянном пользовании Государственного предприятия «Надворнянское лесное хозяйство», изъяты земельные участки неподалеку от горнолыжного комплекса «Буковель», - говорится в сообщении.

В дальнейшем эти земли стоимостью 17 млн. грн. переданы в частную собственность.

Фото: ОГП

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