На Франківщині посадовець незаконно передав у приватну власність землі неподалік Буковелю

Посадовцю ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області повідомили про підозру.

Фото: ОГП

Першому заступнику начальника ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний, не маючи на це повноважень, підписав та видав незаконний наказ.

«Внаслідок цього із земель лісогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні Державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство», вилучено земельні ділянки неподалік гірськолижного комплексу «Буковель», - сказано у повідомленні.

В подальшому ці землі вартістю 17 млн грн передано у приватну власність.

Фото: ОГП

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