Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Какие проблемы в деятельности НАБУ выявили иностранные эксперты: недостатки в управлении, чрезмерная бюрократия и отчетность, избирательность при расследовании преступлений

Иностранные аудиторы считают, что пришло время реформирования НАБУ, иначе Бюро может ожидать «стагнация» и «падение морального духа».

Верховный Суд указал, когда положения кредитного договора об обязанности заемщика ежемесячно платить за обслуживание кредита ничтожны

Верховный Суд отметил, что условия договора о потребительском кредите, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными законом о потребительском кредитовании, ничтожны.

Суд отменил решение об отказе в пересечении границы водителю, везшему гуманитарную помощь

Суд указал, что деятельность Госпогранслужбы должна характеризоваться последовательностью и предсказуемостью, что в частности следует из принципа надлежащего управления.

На уровне Конституции и закона не предусмотрена возможность Нацбанка регулировать требования по форме отказа от договора банковского вклада, - Верховный Суд

Гражданка решила расторгнуть депозитные договоры с банком, требовала выдать причитающиеся ей средства и начисленные по ним проценты.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты «Кинжал», фото

09:56, 6 января 2024
В ГСЧС показали фото, как обезвреживали боевую часть российской ракеты «Кинжал».
В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты «Кинжал», фото
Фото: ГСЧС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеской аэробалистической гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую сбили над столицей. Об этом говорится в пресс-службе ГСЧС.

«Иметь дело с разными видами боеприпасов, ракетами, самодельными взрывными устройствами для саперов ГСЧС – это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа», - пишут в ГСЧС.

Над обезвреживанием боевой части ракеты работали пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что 2 января Воздушные Силы сбили 10 из 10 вражеских ракет «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot и это рекорд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду