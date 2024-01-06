Джо Байден против Дональда Трампа: что показали последние опросы президентской гонки в США

Джо Байден и Дональд Трамп идут «нога в ногу» — результаты опроса.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден и бывший глава США Дональд Трамп имеют по 44% поддержки избирателей. Такие результаты показал опрос YouGov для The Economist, который проводился с 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.

Отмечается, что всего было опрошено 1343 зарегистрированных избирателя, а погрешность составляет 3%.

Вот как распределяются результаты опроса:

44% заявили, что если бы выборы состоялись сегодня, они проголосовали бы за Байдена, а еще 44% — за Трампа.

41% заявили, что поддержат губернатора Флориды Рона ДеСантиса против Байдена, которого поддержали 44%.

41% заявили, что проголосуют Байдена против бывшего посла ООН Никки Хейли, которую поддержали 36%.

63% заявили, что проголосовали бы за Трампа, если бы президентские праймериз Республиканской партии в их штате состоялись сегодня.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60 выборов президента Соединенных Штатов Америки.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США решит, сможет ли Дональд Трамп участвовать в праймериз.

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