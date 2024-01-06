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В Украине впервые по новому календарю празднуют Крещение

09:16, 6 января 2024
Крещение является третьим, самым большим и завершающим праздником рождественско-новогоднего цикла.
В Украине впервые по новому календарю празднуют Крещение
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6 января католические, протестантские и большинство православных церквей празднуют Крещение Господне или Богоявление, которое раньше приходилось на 19 января.

Крещение означает крещение Иисуса Христа, состоявшееся в реке Иордан. Это событие считается одним из важнейших в церковной традиции. Есть немало обрядов, которые всегда проводят в этот день. Так, например, священники погружают в воду крест, освящая ее.

Считается, что освященная вода называется Богоявленской или Иорданской и имеет одинаковую силу и применение: ею освящают храмы и дома, дают пить тяжелобольным, хранят дома в течение года до следующего Крещения.

Напомним, Крещение в этом году отмечается 6 января, так как 1 сентября 2023 на новоюлианское летоисчисление перешли приходы Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Теперь большинство церковных дат отмечаются на 13 дней раньше.

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