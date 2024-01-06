В Україні вперше за новим календарем святкують Водохреще

Водохреще є третім, найбільшим й завершальним святом різдвяно-новорічного циклу.

6 січня католицькі, протестантські та більшість православних церков святкують Хрещення Господнє або Богоявлення, яке раніше припадало на 19 січня.

Водохреще означає хрещення Ісуса Христа, яке відбулося в річці Йордан. Ця подія вважається однією з найважливіших в церковній традиції. Існує чимало обрядів, які завжди проводять цього дня. Так, наприклад, священники занурюють у воду хрест, освячуючи її.

Вважається, що освячена вода називається Богоявленською або Йорданською і має однакову силу і застосування: нею освячують храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.

Нагадаємо, Водохреще у цьому році відзначається 6 січня, так як 1 вересня 2023 року на новоюліанське літочислення перейшли парафії Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Тож тепер більшість церковних дат відзначаються на 13 днів раніше.

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