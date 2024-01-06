Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади 550 суддів апеляційних судів: «лава запасних» українського правосуддя виявилася на диво короткою

У конкурсі на посади суддів апеляційних судів планують брати участь члени Вищої ради правосуддя, судді апеляційних судів, відомі адвокати, помічники суддів і навіть завідуючий складом та майстер з лісозаготівель.

Поліцейським за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками загрожуватиме позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна

Депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, 15 роками позбавлення волі.

У Нацбанку прокоментували коливання курсу гривні до долара, - вони є незначними

НБУ має всі можливості забезпечувати курсову стійкість і надалі, - заступник голови Нацбанку.

Був внесений до системи «Шлях» як водій, але нервував та не зміг пояснити вміст вантажу, - суд розглянув справу про відмову у перетині кордону

Рішення про те, чи підтвердила особа мету поїздки оцінюється виключно посадовою особою Державної прикордонної служби, - позиція суду.

ВККС у 2024 році: які виклики доведеться долати Комісії у новому році

Криза в керівництві, безліч кадрових процедур, вимоги і тиск як ззовні, так і з середини.

  1. У світі
  2. / В Україні

Єврокомісія готує альтернативи на випадок блокування створення Українського фонду на 50 млрд євро

08:55, 6 січня 2024
Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що пріоритетом є створення Українського фонду у складі всіх 27 країн-членів ЄС, але при цьому готуються альтернативні рішення, які дають змогу продовжити фінансову підтримку України.
Єврокомісія готує альтернативи на випадок блокування створення Українського фонду на 50 млрд євро
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення щодо створення Українського фонду є головним пріоритетом. Проте готується запасний варіант, якщо не буде консенсусу в блоці. Про це вона сказала на пресконференції у Брюселі.

«Справді, домовленість серед усіх 27 країн ЄС є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів - операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз», - сказала вона.

Також фон дер Ляєн назвала важливим кроком передачу Україні наприкінці грудня останнього траншу з пакета ЄС макрофінансової допомоги у розмірі у 18 млрд євро.

Разом з тим Брюсель має «невеликий резерв часу... щоб досягти результату» щодо погодження лідерами ЄС створення Українського фонду, додала президентка Єврокомісії.

 Нагадуємо, Європейська рада, що відбулася в Брюсселі 14-15 грудня 2023 року, не змогла погодити зміни до бюджету ЄС на 2024-2027 роки, які передбачали створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро. Рішення щодо цього документа було заблоковано Угорщиною. Для вирішення питання щодо бюджету та продовження фінансової допомоги Україні 1 лютого 2024 року у Брюсселі відбудеться спеціальне позачергове засідання Європейської ради. 

Додамо, в Кабміні сподіваються, що Єврокомісія відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду