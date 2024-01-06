Єврокомісія готує альтернативи на випадок блокування створення Українського фонду на 50 млрд євро

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що пріоритетом є створення Українського фонду у складі всіх 27 країн-членів ЄС, але при цьому готуються альтернативні рішення, які дають змогу продовжити фінансову підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення щодо створення Українського фонду є головним пріоритетом. Проте готується запасний варіант, якщо не буде консенсусу в блоці. Про це вона сказала на пресконференції у Брюселі.

«Справді, домовленість серед усіх 27 країн ЄС є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів - операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз», - сказала вона.

Також фон дер Ляєн назвала важливим кроком передачу Україні наприкінці грудня останнього траншу з пакета ЄС макрофінансової допомоги у розмірі у 18 млрд євро.

Разом з тим Брюсель має «невеликий резерв часу... щоб досягти результату» щодо погодження лідерами ЄС створення Українського фонду, додала президентка Єврокомісії.

Нагадуємо, Європейська рада, що відбулася в Брюсселі 14-15 грудня 2023 року, не змогла погодити зміни до бюджету ЄС на 2024-2027 роки, які передбачали створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро. Рішення щодо цього документа було заблоковано Угорщиною. Для вирішення питання щодо бюджету та продовження фінансової допомоги Україні 1 лютого 2024 року у Брюсселі відбудеться спеціальне позачергове засідання Європейської ради.

Додамо, в Кабміні сподіваються, що Єврокомісія відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро.

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