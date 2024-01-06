Еврокомиссия готовит альтернативы на случай блокирования создания Украинского фонда на 50 млрд евро

Президент ЕС Урсула фон дер Ляен заявила, что приоритетом является создание Украинского фонда в составе всех 27 стран-членов ЕС, но при этом готовятся альтернативные решения, позволяющие продолжить финансовую поддержку Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что согласование всеми 27 странами-членами Европейского союза решение о создании Украинского фонда является главным приоритетом. Однако готовится запасной вариант, если не будет консенсуса в блоке. Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе.

«Действительно, договоренность среди всех 27 стран ЕС является первым приоритетом. Однако, безусловно, мы должны быть готовы к другим вариантам - операционные решения для этого мы готовим прямо сейчас», - сказала она.

Также фон дер Ляен назвала важным шагом передачу Украине в конце декабря последнего транша из пакета ЕС макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Вместе с тем у Брюсселя есть «небольшой резерв времени... чтобы достичь результата» относительно согласования лидерами ЕС создания Украинского фонда, добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, Европейский совет, состоявшийся в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года, не смог согласовать изменения в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, которые предусматривали создание Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро. Решение по этому документу было заблокировано Венгрией. Для решения вопроса бюджета и продления финансовой помощи Украине 1 февраля 2024 года в Брюсселе состоится специальное внеочередное заседание Европейского совета.

Добавим, в Кабмине надеются, что Еврокомиссия откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро.

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