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Верховный суд США решит, сможет ли Дональд Трамп участвовать в праймериз

08:37, 6 января 2024
Верховный суд Соединенных Штатов решит, можно ли снять Дональда Трампа с выборов по 14-й поправке к Конституции.
Верховный суд США решит, сможет ли Дональд Трамп участвовать в праймериз
Фото: Reuters
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В пятницу, 6 января, Верховный суд Соединенных Штатов объявил, что рассмотрит вопрос дисквалификации бывшего президента Дональда Трампа с внутрипартийных выборов (праймериз) Республиканской партии на основе поправки к Конституции о запрете участия в «восстании или мятеже», передает АР.

Суд согласился рассмотреть апелляцию Трампа на решение Верховного суда штата Колорадо, который на основе раздела 3 14-й поправки к Конституции запретил ему участие в праймериз штата из-за событий 6 января 2021 года – штурм Капитолия сторонниками экс-президента.

Судьи Верховного суда признали необходимость быстрого принятия решения, поэтому дебаты по делу состоятся уже 8 февраля. Это может позволить суду вынести свое решение до 5 марта, когда одновременно состоится наибольшее количество праймериз в штатах, включая Колорадо.

Издание отмечает, что Верховный суд США впервые будет рассматривать значение и сферу действия 14-й поправки к Конституции, принятой вскоре после Гражданской войны и почти не примененной после нее. Она запрещает чиновникам, которые «участвовали в восстании или мятеже», занимать государственные должности США.

Как ранее сообщалось, Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате.

Напомним, в США уже второй штат не допустил Дональда Трампа к участию в праймериз.

Кроме того, Верховный суд Мичигана отказался исключать Дональда Трампа с предвыборной гонки.

Добавим, Трамп пообещал не быть диктатором, если станет президентом США, кроме первого дня каденции.

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