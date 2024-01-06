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Увеличение Украиной поставок птицы и сахара в ЕС представляет угрозу европейским производителям, — Еврокомиссар

08:18, 6 января 2024
В Еврокомиссии считают целесообразным ограничить квотами импорт украинской сельхозпродукции, поскольку она создает угрозу сектору ЕС.
Увеличение Украиной поставок птицы и сахара в ЕС представляет угрозу европейским производителям, — Еврокомиссар
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Польский европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что в вопросе продления свободной торговли с Украиной до 2025 года не будет поддерживать новый регламент, если он не будет содержать ограничений на ввоз в ЕС украинского сахара и мяса птицы. Об этом он сказал в интервью RMF FM.

Войцеховский требует, чтобы в новом регламенте были сохранены защитные оговорки и введены количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара из Украины. Он даже направил письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляен по этому вопросу.

«Это моя большая задача на 2024 год, чтобы новый регламент, если он будет издан, содержал достаточно сильные защитные положения, чтобы не повторился кризис излишка», – сказал еврокомиссар Войцеховский.

Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта мяса птицы и сахара из Украины.

«Этот импорт растет таким образом, что чревато конкурентоспособностью сектора ЕС, включая польское птицеводство и производство сахара.

Этот избыток ощущают почти все страны ЕС, а организации производителей мяса птицы и сахара жалуются в Еврокомиссию. Поэтому я считаю необходимым ограничить количественный импорт этих двух продуктов», - заявил Войцеховский.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска в Медице.

Добавим, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что граница Польши с Украиной не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным - пока его не снимут. 

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