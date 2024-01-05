На первом заседании Рады нардепы вернутся к назначению председателя Счетной палаты, - Руслан Стефанчук

Первое заседание в 2024 году начнется с голосования, связанного с назначением Ольги Песчанской на должность председателя Счетной палаты.

Верховная Рада на первом же пленарном заседании в январе 2024 намерена вернуться к вопросу о назначении председателя Счетной палаты Украины. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Ситуация такова, что мы находимся в этом вопросе. Парламент не принял решения по нему. Поэтому первое заседание (в 2024 году) начнется с голосования, связанного с назначением Ольги Пищанской на должность председателя Счетной палаты.

Итак, если будут голоса – назначим госпожу Пищанскую, если же нет – значит, Верховная Рада Украины будет реализовывать дальше свое право вносить кандидатуру на руководителя Счетной палаты», — отметил он.

Ранее мы писали, что парламент поддержал увольнение Ольги Пищанской с должности главы АМКУ.

Также Верховная Рада назначила членов Счетной палаты – среди них экс-глава АМКУ Ольга Пищанская.

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